Азербайджанские боксеры на международном турнире завоевали 7 медалей

В городе Будва прошел международный турнир по боксу среди молодежи и подростков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на соревнованиях с участием спортсменов из 15 стран была представлена и национальная команда Азербайджана. В турнире участвовала юниорская сборная нашей страны под руководством Вагифа Кязымова. Наша команда, отправившаяся в Будву с 10 боксерами, завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

3 члена национальной сборной стали победителями турнира. Кянан Бабаев (48 кг) в финале победил представителя Грузии Оруджа Ахмедова, Мухаммедали Гасымзаде (54 кг) - болгарского спортсмена Викторио Илиева, Санан Хатамов (63 кг) - украинца Олега Сапижака и завоевали золотые медали.

Другие наши представители Тофиг Гулиев (46 кг) и Зия Гасанов (66 кг) в решающей встрече потерпели поражение и заняли вторые места. Члены нашей сборной Ибрагим Зейналов (50 кг) и Хагани Гулиев (+80 кг) завоевали бронзовые медали.

Отметим, что соревнования носят подготовительный характер к первенству Европы, которое пройдет в июле нынешнего года в Тбилиси.

Наши боксеры 24 мая вернутся на Родину.