«Нефтчи» продлил контракт с тренером

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" продлил контракт с одним из своих тренеров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт бакинского клуба, "Нефтчи" продлил контракт с испанским тренером по физподготовке Эдуардо Каро на один год.

Каро работает в "Нефтчи" с января этого года.