https://news.day.az/sport/1345566.html «Нефтчи» продлил контракт с тренером
«Нефтчи» продлил контракт с тренером
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" продлил контракт с одним из своих тренеров.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт бакинского клуба, "Нефтчи" продлил контракт с испанским тренером по физподготовке Эдуардо Каро на один год.
Каро работает в "Нефтчи" с января этого года.
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