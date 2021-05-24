Скончался экс-президент FIA Макс Мосли

В возрасте 81 года ушел из жизни бывший президент Международной автомобильной федерации Макс Мосли. Об этом сообщил экс-глава чемпионата мира в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Это то же самое, что потерять семью, потерять брата. Макс сделал много хорошего не только для автоспорта, но и для автопромышленности в целом. Он всегда заботился о том, чтобы люди конструировали безопасные автомобили", - цитирует Экклстоуна BBC.

Напомним, что Мосли руководил FIA с 1993 по 2009 год. В 1960-х годах он участвовал в автогонках, а позже стал советником Ассоциации конструкторов "Формулы-1".