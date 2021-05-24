https://news.day.az/sport/1345716.html Шахрияр Мамедъяров снова обыграл Левона Ароняна
В 7-м туре Шахрияр Мамедъяров обыграл американского армянина Левона Ароняна, а Теймур Раджабов победил россиянина Яна Непомнящего - претендента на чемпионскую корону.
Шахрияр Мамедъяров снова обыграл Левона Ароняна
В сети продолжается шестой турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.
Как передает azerisport.com, в соревновании "FTX Crypto Cup" играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.
В 7-м туре Шахрияр Мамедъяров обыграл американского армянина Левона Ароняна, а Теймур Раджабов победил россиянина Яна Непомнящего - претендента на чемпионскую корону.
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