Шахрияр Мамедъяров снова обыграл Левона Ароняна

В сети продолжается шестой турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Как передает azerisport.com, в соревновании "FTX Crypto Cup" играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.

В 7-м туре Шахрияр Мамедъяров обыграл американского армянина Левона Ароняна, а Теймур Раджабов победил россиянина Яна Непомнящего - претендента на чемпионскую корону.

