ФИДЕ предоставила Теймуру Раджабову путевку на турнир претендентов

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов примет участие в турнире претендентов в 2022 году.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение приняла ФИДЕ.

Раджабов может стать не единственным представителем нашей страны в турнире. Для этого наши шахматисты должны успешно выступить в отборочных соревнованиях.

Путевки на турнир претендентов получат по 2 участника Кубка мира 2021 года, турнира в Швейцарии (2021 год) и серии Гран-при ФИДЕ, которая состоится в следующем году. В очередном турнире сыграет и гроссмейстер, который потерпит поражение в матче между чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом на мировую шахматную корону россиянином Яном Непомнящим.