В Азербайджане открываются спортзалы

С десятого июня в Азербайджане откроются спортивные залы.

Об этом сообщил в ходе брифинга Оперштаба при Кабмине помощник Президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и инновационному развитию Администрации Президента Шахмар Мовсумов, передает Day.Az.

По его словам, в Азербайджане вакцинировано около десяти процентов населения.

Он отметил, что посещать спортзалы смогут граждане с COVID-паспортом.

"В будущем лица, имеющие COVID-паспорта, смогут посещать и другие объекты - концерты, театры, кинотеатры, свадьбы и другие торжества", - добавил он.