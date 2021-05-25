https://news.day.az/sport/1345831.html В Азербайджане открываются спортзалы - Условие - Дата
В Азербайджане открываются спортзалы - Условие - Дата
С десятого июня в Азербайджане откроются спортивные залы.
Об этом сообщил в ходе брифинга Оперштаба при Кабмине помощник Президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и инновационному развитию Администрации Президента Шахмар Мовсумов, передает Day.Az.
По его словам, в Азербайджане вакцинировано около десяти процентов населения.
Он отметил, что посещать спортзалы смогут граждане с COVID-паспортом.
"В будущем лица, имеющие COVID-паспорта, смогут посещать и другие объекты - концерты, театры, кинотеатры, свадьбы и другие торжества", - добавил он.
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