https://news.day.az/sport/1345910.html Болельщики "Ювентуса" признали Роналду лучшим игроком команды в сезоне
Болельщики "Ювентуса" признали Роналду лучшим игроком команды в сезоне
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду был признан болельщиками самым ценным игроком (MVP) команды по итогам сезона, сообщается на сайте туринского клуба, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
В завершившемся чемпионате Италии Роналду забил 29 голов в 33 матчах, став лучшим бомбардиром турнира.
По итогам сезона "Ювентус" занял четвертое место в турнире и завоевал Кубок страны.
Ранее СМИ сообщали, что португалец хочет покинуть "Ювентус".
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