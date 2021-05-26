Болельщики "Ювентуса" признали Роналду лучшим игроком команды в сезоне

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду был признан болельщиками самым ценным игроком (MVP) команды по итогам сезона, сообщается на сайте туринского клуба, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В завершившемся чемпионате Италии Роналду забил 29 голов в 33 матчах, став лучшим бомбардиром турнира.

По итогам сезона "Ювентус" занял четвертое место в турнире и завоевал Кубок страны.

Ранее СМИ сообщали, что португалец хочет покинуть "Ювентус".