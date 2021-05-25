Умер вмешавшийся в драку боец MMA

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Фау Вэйк умер в больнице от травм, полученных в драке. Об этом сообщила команда спортсмена в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вэйк тренировался в City Kickboxing вместе с Исраэлом Адесаньей, известным по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Именитый боец уже выразил соболезнования в связи со смертью Вэйка.

Было отмечено, что Вэйк попал в больницу с серьезными травмами, после того как вмешался в драку. Четверо мужчин были задержаны в связи с происшествием.

Вэйк только начал профессиональную карьеру. На его счету один официальный поединок. Новозеландец завершил его досрочно, нокаутировав оппонента на 37-й секунде.