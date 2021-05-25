В Азербайджане разрешили проводить спортивные соревнования в закрытых залах

С 10 июня в Азербайджане будет снят запрет на проведение тренировок и спортивных соревнований в закрытых залах.

Об этом, как передает Day.Az, заявил Oxu.Az и. о. пресс-секретаря Министерства молодежи и спорта Габиль Мехтиев.

"Сегодняшнее решение оперативного штаба при Кабинете Министров об открытии с 10 июня спортивно-оздоровительных комплексов позволяет также проводить спортивные соревнования и тренировки в закрытых залах. Во время занятий нужно всего лишь соблюдать новые требования. Спортсмены моложе 18 лет не обязаны предоставлять никаких документов.

Лица старше указанного возраста должны быть вакцинированы для допуска к тренировкам. Дважды привившиеся, а также излечившиеся от коронавируса будут предъявлять COVID-паспорт, который могут оформить через мобильное приложение Е-Təbib и посредством портала e-gov.az. Ведомство будет следить за этим", - сказал он.