Бакинский Олимпийский стадион в числе лучших стадионов ЕВРО-2020 - ФОТОРЕПОРТАЖ
До старта Чемпионата Европы 2020, который по понятным причинам пройдёт в 2021 году, осталось уже меньше месяца.
Издание Sports.Ru решило собрать самые лучшие и эффектные арены, на которых и будут проходить матчи, передает Day.Az.
"Бакинский Олимпийский стадион"
Открытие: 2015 год
Домашняя команда: сборная Азербайджана
Вместимость: 68 700
Вместимость на ЧЕ: 34 000
Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/4 финала)
За последнее время в организационных моментах произошёл ряд перемен. Например, стадион "Авива", который расположен в Дублине не примет участие в этом чемпионате. Но пройти мимо ирландской арены издание не смогло, потому что это очень красиво.
Также испанский стадион "Сан-Мамес", на котором выступает "Атлетик" из Бильбао был заменён на другую арену, но в этой же стране - "Олимпико де ла Картуха" из Севильи.
Стадион "Уэмбли" (Лондон, Англия)
Открытие: 2007 год
Стоимость: 789 млн фунтов
Домашняя команда: Сборная Англии
Вместимость: 90 000
Вместимость на ЧЕ: от 22 500 до 45 000 зрителей
Всего матчей на ЧЕ: 7 (включая оба полуфинала и финал)
"Альянц Арена" (Мюнхен, Германия)
Открытие: 2005 год
Стоимость: 340 млн евро
Домашняя команда: "Бавария"
Вместимость: 75 000
Вместимость на ЧЕ: 14 500 (возможно увеличение при улучшении эпидемиологической обстановке)
Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/4 финала)
"Стадио Олимпико" (Рим, Италия)
Открытие: 1937 год
Домашняя команда: "Рома", "Лацио"
Вместимость: 72 698
Вместимость на ЧЕ: на данный момент неизвестно
Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/4 финала)
Стадион "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, Россия)
Открытие: 2017 год
Стоимость: 43 млрд рублей
Домашняя команда: "Зенит", сборная России
Вместимость: 68 000
Вместимость на ЧЕ: 34 000
Всего матчей на ЧЕ: 7 (включая матч 1/4 финала)
"Йохан Кройф Арена" (Амстердам, Нидерланды)
Открытие: 1996 год
Домашняя команда: "Аякс", сборная Нидерландов по футболу
Вместимость: 54 990
Вместимость на ЧЕ: от 13 000 до 18 000
Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/8 финала)
"Национальный стадион" (Бухарест, Румыния)
Открытие: 2011 год
Стоимость: 234 млн евро
Домашняя команда: сборная Румынии
Вместимость: 55 600
Вместимость на ЧЕ: от 13 000 до 18 000
Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/8 финала)
Стадион "Паркен" (Копенгаген, Дания)
Открытие: 1992 год
Домашняя команда: "Копенгаген"
Вместимость: 38 065
Вместимость на ЧЕ: от 9 500 до 12 500
Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/8 финала)
Стадион "Ференц Пушкаш" (Будапешт, Венгрия)
Открытие: 2019 год
Домашняя команда: сборная Венгрии
Вместимость: 67 215
Вместимость на ЧЕ: пока что планируются все 100% от вместимости стадиона
Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/8 финала)
Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго, Шотландия)
Открытие: 1903 год
Домашняя команда: "Куинз Парк", сборная Шотландии
Вместимость: 51 866
Вместимость на ЧЕ: от 12 000 до 17 000
Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/8 финала)
Стадион "Олимпико де Ла Картуха" (Севилья, Испания)
Открытие: 1999 год
Домашняя команда: сборная Испании
Вместимость: 60 000
Вместимость на ЧЕ: 18 000
Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/8 финала)
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