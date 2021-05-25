Бакинский Олимпийский стадион в числе лучших стадионов ЕВРО-2020

До старта Чемпионата Европы 2020, который по понятным причинам пройдёт в 2021 году, осталось уже меньше месяца.

Издание Sports.Ru решило собрать самые лучшие и эффектные арены, на которых и будут проходить матчи, передает Day.Az.

"Бакинский Олимпийский стадион"

Открытие: 2015 год

Домашняя команда: сборная Азербайджана

Вместимость: 68 700

Вместимость на ЧЕ: 34 000

Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/4 финала)

За последнее время в организационных моментах произошёл ряд перемен. Например, стадион "Авива", который расположен в Дублине не примет участие в этом чемпионате. Но пройти мимо ирландской арены издание не смогло, потому что это очень красиво.

Также испанский стадион "Сан-Мамес", на котором выступает "Атлетик" из Бильбао был заменён на другую арену, но в этой же стране - "Олимпико де ла Картуха" из Севильи.

Стадион "Уэмбли" (Лондон, Англия)

Открытие: 2007 год

Стоимость: 789 млн фунтов

Домашняя команда: Сборная Англии

Вместимость: 90 000

Вместимость на ЧЕ: от 22 500 до 45 000 зрителей

Всего матчей на ЧЕ: 7 (включая оба полуфинала и финал)

"Альянц Арена" (Мюнхен, Германия)

Открытие: 2005 год

Стоимость: 340 млн евро

Домашняя команда: "Бавария"

Вместимость: 75 000

Вместимость на ЧЕ: 14 500 (возможно увеличение при улучшении эпидемиологической обстановке)

Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/4 финала)

"Стадио Олимпико" (Рим, Италия)

Открытие: 1937 год

Домашняя команда: "Рома", "Лацио"

Вместимость: 72 698

Вместимость на ЧЕ: на данный момент неизвестно

Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/4 финала)

Стадион "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, Россия)

Открытие: 2017 год

Стоимость: 43 млрд рублей

Домашняя команда: "Зенит", сборная России

Вместимость: 68 000

Вместимость на ЧЕ: 34 000

Всего матчей на ЧЕ: 7 (включая матч 1/4 финала)

"Йохан Кройф Арена" (Амстердам, Нидерланды)

Открытие: 1996 год

Домашняя команда: "Аякс", сборная Нидерландов по футболу

Вместимость: 54 990

Вместимость на ЧЕ: от 13 000 до 18 000

Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/8 финала)

"Национальный стадион" (Бухарест, Румыния)

Открытие: 2011 год

Стоимость: 234 млн евро

Домашняя команда: сборная Румынии

Вместимость: 55 600

Вместимость на ЧЕ: от 13 000 до 18 000

Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/8 финала)

Стадион "Паркен" (Копенгаген, Дания)

Открытие: 1992 год

Домашняя команда: "Копенгаген"

Вместимость: 38 065

Вместимость на ЧЕ: от 9 500 до 12 500

Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/8 финала)

Стадион "Ференц Пушкаш" (Будапешт, Венгрия)

Открытие: 2019 год

Домашняя команда: сборная Венгрии

Вместимость: 67 215

Вместимость на ЧЕ: пока что планируются все 100% от вместимости стадиона

Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/8 финала)

Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго, Шотландия)

Открытие: 1903 год

Домашняя команда: "Куинз Парк", сборная Шотландии

Вместимость: 51 866

Вместимость на ЧЕ: от 12 000 до 17 000

Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/8 финала)

Стадион "Олимпико де Ла Картуха" (Севилья, Испания)

Открытие: 1999 год

Домашняя команда: сборная Испании

Вместимость: 60 000

Вместимость на ЧЕ: 18 000

Всего матчей на ЧЕ: 4 (включая матч 1/8 финала)