Тур чемпионов: Раджабов вышел в 1/4 финала
В сети продолжается шестой турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.az, в соревновании "FTX Crypto Cup" играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.
Сегодня, в третий день турнира шахматисты провели заключительные пять партий предварительного раунда, по итогам которых Раджабов пробился в плей-офф. Мамедъяров стал десятым, завершив турнир.
Третий день предварительного этапа:
11-й тур:
Ален Пишо (Аргентина) - Мамедъяров 0:1
Аниш Гири (Нидерланды) - Раджабов 1:0
12-й тур:
Мамедъяров - Аниш Гири (Нидерланды) 0,5:0,5
Раджабов - Динг Лирен (Китай) 1:0
13-й тур:
Динг Лирен (Китай) - Мамедъяров 0,5:0,5
Александр Грищук (Россия) - Раджабов 0,5:0,5
14-й тур:
Мамедъяров - Александр Грищук (Россия) 0,5:0,5
Раджабов - Даниил Дубов (Россия) 0,5:0,5
15-й тур:
Даниил Дубов (Россия) - Мамедъяров 1:0
Магнус Карлсен (Норвегия) - Раджабов 1:0
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