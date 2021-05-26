Тур чемпионов: Раджабов вышел в 1/4 финала

В сети продолжается шестой турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.az, в соревновании "FTX Crypto Cup" играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.

Сегодня, в третий день турнира шахматисты провели заключительные пять партий предварительного раунда, по итогам которых Раджабов пробился в плей-офф. Мамедъяров стал десятым, завершив турнир.

Третий день предварительного этапа:

11-й тур:

Ален Пишо (Аргентина) - Мамедъяров 0:1

Аниш Гири (Нидерланды) - Раджабов 1:0

12-й тур:

Мамедъяров - Аниш Гири (Нидерланды) 0,5:0,5

Раджабов - Динг Лирен (Китай) 1:0

13-й тур:

Динг Лирен (Китай) - Мамедъяров 0,5:0,5

Александр Грищук (Россия) - Раджабов 0,5:0,5

14-й тур:

Мамедъяров - Александр Грищук (Россия) 0,5:0,5

Раджабов - Даниил Дубов (Россия) 0,5:0,5

15-й тур:

Даниил Дубов (Россия) - Мамедъяров 1:0

Магнус Карлсен (Норвегия) - Раджабов 1:0