Стали известны арбитры игры Турция – Азербайджан

Обнародованы судейские назначения на игру сборной Азербайджана с Турцией.

Как сообщает Day.Az, встречу, которая состоится завтра в Аланье, будут судить арбитры из Косово.

Главному арбитру матча Генчу Нуза помогут Фатлум Бериша и Бужар Селимай. Функцию четвертого судьи выполнит Висар Кастрати.

Отметим, что игра начнется в 21:00 по бакинскому времени.