https://news.day.az/sport/1346274.html Стали известны арбитры игры Турция – Азербайджан
Стали известны арбитры игры Турция – Азербайджан
Обнародованы судейские назначения на игру сборной Азербайджана с Турцией.
Как сообщает Day.Az, встречу, которая состоится завтра в Аланье, будут судить арбитры из Косово.
Главному арбитру матча Генчу Нуза помогут Фатлум Бериша и Бужар Селимай. Функцию четвертого судьи выполнит Висар Кастрати.
Отметим, что игра начнется в 21:00 по бакинскому времени.
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