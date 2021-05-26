Overtime на Day.Az! - кто станет чемпионом Лиги Европы?

Сегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, обсудят кто станет чемпионом Лиги Европы - "Вильярреал" или "Манчестер Юнайтед"?

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