https://news.day.az/sport/1346369.html На бакинских матчах Евро-2020 разрешается ограниченное число зрителей - Решение Кабмина
На бакинских матчах Евро-2020 разрешается ограниченное число зрителей - Решение Кабмина
В 4 матчах Евро-2020 по футболу, которые состоятся в 2021 году в Баку, разрешено присутствие на трибунах ограниченного числа зрителей.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и отмене ряда ограничений".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре