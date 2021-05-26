На бакинских матчах Евро-2020 разрешается ограниченное число зрителей

В 4 матчах Евро-2020 по футболу, которые состоятся в 2021 году в Баку, разрешено присутствие на трибунах ограниченного числа зрителей.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и отмене ряда ограничений".