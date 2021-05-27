Теймур Раджабов обыграл Гири в первом четвертьфинале

Сегодня проходят первые четвертьфиналы шестого этапа Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он пробился в плей-офф турнира "FTX Crypto Cup", показав седьмой результат на предварительном этапе. В поединке на выбывание Теймур встречается с Анишем Гири (Нидерланды), ставшим вторым. Первый матч завершился в пользу Раджабова.

Четвертьфинал состоит из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.

Отметим, что другой наш шахматист Шахрияр Мамедъяров не смог выйти в плей-офф, заняв десятое место на предварительном этапе.

Четвертьфиналы "FTX Crypto Cup":

Теймур Раджабов (Азербайджан) - Аниш Гири (Нидерланды) 2,5:1,5 (счет по партиям 0,5:0,5, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 1:0)

Другие пары четвертьфиналов:

Фабиано Каруана (США) - Ян Непомнящий (Россия) 2:2

Хикару Накамура (США) - Магнус Карлсен (Норвегия) 2:2

Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Уэсли Со (США) 1:3