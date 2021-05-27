Теймур Раджабов обыграл Гири в первом четвертьфинале
Сегодня проходят первые четвертьфиналы шестого этапа Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он пробился в плей-офф турнира "FTX Crypto Cup", показав седьмой результат на предварительном этапе. В поединке на выбывание Теймур встречается с Анишем Гири (Нидерланды), ставшим вторым. Первый матч завершился в пользу Раджабова.
Четвертьфинал состоит из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.
Отметим, что другой наш шахматист Шахрияр Мамедъяров не смог выйти в плей-офф, заняв десятое место на предварительном этапе.
Четвертьфиналы "FTX Crypto Cup":
Теймур Раджабов (Азербайджан) - Аниш Гири (Нидерланды) 2,5:1,5 (счет по партиям 0,5:0,5, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 1:0)
Другие пары четвертьфиналов:
Фабиано Каруана (США) - Ян Непомнящий (Россия) 2:2
Хикару Накамура (США) - Магнус Карлсен (Норвегия) 2:2
Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Уэсли Со (США) 1:3
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