Признательна оргкомитету чемпионата мира в Баку за прекрасное проведение соревнований

Выражаю признательность организационному комитету чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку за прекрасное проведение соревнований, сказала в четверг Trend турецкая гимнастка Айше Онбаши, передает Day.Az.

"Проведение чемпионата мира прекрасное, за что выражаю признательность организационному комитету. Очень приятно выступать в Азербайджане, братской для нас стране. Конечно, есть и волнение, потому что это одни из важных, престижных соревнований для гимнастов", - сказала спортсменка.

Айше Онбаши не впервые участвует в соревнованиях, проводимых в Баку, и подчеркивает, что приезжает в Азербайджан с огромным удовольствием.

"В прошлый раз у нас была возможность прогуляться по городу, совершить небольшую экскурсию. И, как я уже сказала, находиться в братской стране для нас большое удовольствие", - добавила она.

Спортсменка рассказала, что на ЧМ в Баку выступает в трех категориях - в индивидуальной программе, в составе трио и в смешанной паре.

"Признаюсь, мне комфортнее выступать в составе пары. В индивидуальной программе испытываю волнение, а когда рядом товарищ по команде, это придает уверенности", - подчеркнула турецкая спортсменка.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимает участие 171 спортсмен из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. В рамках чемпионата пройдут квалификации и финалы в каждой из категорий.

Азербайджан на соревновании представляют Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.