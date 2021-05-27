Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала"

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте команды, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Зидан принял решение покинуть свой пост. Мы уважаем его решение и выражаем нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет для "Реала", - говорится в сообщении.