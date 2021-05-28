УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов

Руководящие органы УЕФА рассматривают вариант изменения формата решающих матчей плей-офф Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на New York Times.

Самым вероятным вариантом станет отказ от двухматчевого противостояния в полуфинале. При этом обе игры, а также сам финал будут проводиться в течение одной недели в одном городе. В городе-организаторе пройдут и другие мероприятия, в том числе концерты, игры легенд и молодежный финал. Данное решение должно поспособствовать дополнительному притоку денег, а также увеличению охвата зрительской аудитории, отмечает "Чемпионат".

Никакие изменения не вступят в силу как минимум до 2024 года, на который запланирована реформа формата Лиги чемпионов. УЕФА не станет первым органом, решившимся на изменения. Ранее КОНКАКАФ, конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, объявила, что откажется от двухматчевого финального матча, а также изменит ряд других правил подконтрольных турниров.