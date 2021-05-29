Зидан может возглавить «ПСЖ»

Новым главным тренером "ПСЖ" может стать Зинедин Зидан.

Об этом сообщил в Twitter журналист Никола Скира, передает Day.Az.

В таком случае он заменит Маурисио Покеттино, который вернется в "Тоттенхэм".

В завершившемся сезоне-2020/21 "ПСЖ" занял 2-е место в чемпионате Франции.

Ранее Зидан покинул пост главного тренера "Реала". В завершившемся сезоне "Реал" под руководством француза занял второе место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил "Челси". Команда не завоевала ни одного трофея.

48-летний специалист в качестве тренера дважды стал с "Реалом" чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза выиграл Суперкубок Испании, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.