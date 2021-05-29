Nike расторгла контракт с Неймаром из-за обвинений в домогательстве к сотруднице

Причиной досрочного расторжения контракта между компанией Nike и нападающим французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром стало выдвинутое в адрес футболиста обвинение в сексуальных домогательствах к одной из сотрудниц бренда спортивной одежды. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, сотрудница Nike еще в 2016 году сообщила коллегам и друзьям о якобы имевшей место со стороны Неймара попытке принуждения ее к интимным отношениям, во время совместной работы над одной из рекламных акций с его участием, после чего компания начала расследование произошедшего.

"Nike прекратила отношения со спортсменом потому, что он отказывался добросовестно сотрудничать в расследовании заслуживающих доверия утверждений в неподобающем поведении по отношению к сотруднице", - приводит газета слова исполнительного вице-президента компании Хилари Крэйн.

Защита Неймара отрицает данные обвинения.

"Он будет решительно защищаться от безосновательных нападок в случае предъявления каких либо исков, чего пока не произошло", - говорится в заявлении представителей спортсмена.