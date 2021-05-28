Сегодня Теймур Раджабов сыграет с чемпионом мира

Сегодня, 28 мая, пройдут полуфинальные матчи в рамках турнира FTX Crypto Cup - шестого этапа шахматного тура чемпионов, организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

В 1/4 финала Теймур Раджабов встретится с М.Карлсеном и будет играть черными фигурами, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

Если после двухдневных матчей победитель не определится, то будет сыгран тай-брейк.

34-летний азербайджанский гроссмейстер в этом раунде также встретится с представителем США Уэсли Со и российским шахматистом Яном Непомнящим.

Полуфинал

Магнус Карлсен (Норвегия) - Теймур Раджабов (Азербайджан).

Уэсли Со (США) - Ян Непомнящий (Россия).

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 320 тыс. долларов, включая бонус в размере 100 тыс. долларов в биткоинах.