Азербайджанский гимнаст Владимир Долматов вышел в финал чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку

Азербайджанский гимнаст Владимир Долматов с результатом 21.000 балла вышел в финал чемпионата мира по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди мужчин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спортсмен занял седьмую позицию.

В финал вышли российские спортсмены Роман Семенов (22.050 балла) и Илья Остапенко (21.100 балла), представитель Испании Мигель Мане (21.750 балла), спортсмен из Бразилии Лукас Барбоза (21.750 балла), румынский гимнаст Габриэль Боксер (21.500 балла), спортсмен из Болгарии Антонио Папазов (21.400 балла), итальянец Давид Наччи (20.950 балла).

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Азербайджан на соревновании представляют Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.