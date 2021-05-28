Благодарны Азербайджану за предоставленную возможность проявить себя на соревновании. Об этом сказали в пятницу Trend спортсмены из Украины Станислав Галайда и Анастасия Курашвили, передает Day.Az.

Гимнасты отметили, что приезжают в Баку во второй раз, и очень впечатлены подходом организаторов к соревнованиям, процессом подготовки. Было отмечено, что созданы все необходимые условия, составлен общий график тренировок для гимнастов, которому все следуют.

Анастасия Курашвили подчеркнула, что в ходе выступления в составе смешанной пары были приложены все усилия, чтобы продемонстрировать все свои возможности.

"Мы только перешли во взрослую возрастную категорию, и считаю, что первое выступление было достаточно хорошее. Старались выступить по максимуму. Да, получилось не все, но, думаю, в будущем догоним", - сказала украинская спортсменка.

Станислав Галайда рассказал о прогулке по городу: "Мы много где побывали - были в центре города и на набережной. Очень понравились парки, город чистый, чувствуется забота государства".

Говоря о поддержании формы в период пандемии, украинские спортсмены отметили, что в связи с карантинными мерами проводились тренировки по несколько человек.

"Считаю, что этот период забрал у нас возможность лучше подготовиться, но для спортсменов наше государство делало максимум, чтобы мы не теряли форму. У нас были закрытые тренировки по несколько человек, и мы могли наработать программу", - сказал Галайда.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Азербайджан на соревновании представляют Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.