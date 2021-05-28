Азербайджанская команда вышла в финал чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку

Азербайджанская команда с результатом 19.761 балла вышла в финал чемпионата мира по аэробной гимнастике среди групп в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанская команда, в составе которой выступают Владимир Долматов, Имран Имранов, Балаханым Ахмедова, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, заняла седьмую позицию.

В финал вышли команды из Румынии (22.483 балла), Венгрии (22.466 балла), России (21.800 балла), Италии (21.755 балла), Финляндии (20.838 балла), Украины (20.072 балла) и Португалии (19.733 балла).

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.