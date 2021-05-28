Лучшие моменты второго дня чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку

В пятницу, 28 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представляем читателям фото с лучшими моментами второго дня чемпионата.

Отметим, что в соревновании принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования (27-29 мая) гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник может выступить максимум в трех из этих программ.

Азербайджан на соревновании представляют Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.