В Баку стартовали финальные соревнования 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике

В пятницу, 28 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку в ходе второго дня 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике стартовали финалы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перед началом соревнований состоялось представление финалистов. О старте финалов объявил посол 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике, известный спортсмен, многократный чемпион Европы и мира, тренер Владислав Оскнер (Россия).

Во второй день чемпионата мира финалы пройдут в индивидуальной программе у женщин, среди трио и в программе аэростеп.

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Баку, в Национальной арене гимнастики. В нем принимает участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе у женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.