В Национальной арене гимнастики в Баку царит прекрасная атмосфера, сказала Trend участница чемпионата мира по аэробной гимнастике, спортсменка из Италии Анна Булло, передает Day.Az.

"Это мой второй визит в столицу Азербайджана, была здесь несколько лет назад на соревновании. В Национальной арене гимнастики в Баку царит прекрасная атмосфера, соревнования организованы на высоком уровне, все замечательно. Что касается меня, то могла бы выполнить программу в индивидуальном выступлении лучше", - отметила Булло.

Спортсменка, которая также выступила на чемпионате в составе смешанной пары, подчеркнула, что в этой категории соревноваться сложнее: "Выступать в составе пары, на мой взгляд, сложнее, ведь два человека должны выполнить все элементы идеально, они оба несут ответственность за программу".

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Баку, в Национальной арене гимнастики. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе у женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Азербайджан на соревновании представляют: Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.