В Баку состоялась церемония награждения победителей ЧМ по аэробике среди трио и в индивидуальной программе у женщин

В пятницу, 28 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров чемпионата мира по аэробной гимнастике среди спортсменов, выступающих в составе трио и в индивидуальной программе у женщин, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди трио первую ступень пьедестала заняли представители Болгарии (Антонио Папазов, Дарина Пашова и Тихомир Баротев), на втором месте расположилось трио из Венгрии (Даниэль Бали, Фанни Мазач и Балаж Фаркас), третье место - у трио из Румынии (Теодора Куку, Даниэль Тавок и Давид Гавриловичи).

В индивидуальной программе женщин золотой медали удостоена представительница Турции Айше Онбаши, серебряную медаль завоевала Дарина Пашова (Болгария), бронза - у Дарьи Тихоновой (Россия).

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Баку, в Национальной арене гимнастики. В нем принимает участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе у женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.