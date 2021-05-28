В Баку состоялась церемония награждения победителей ЧМ по аэробике в программе аэростеп

В пятницу, 28 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров чемпионата мира по аэробной гимнастике в программе аэростеп, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое место заняли российские гимнасты, на втором месте - спортсмены из Украины, на третью ступень пьедестала поднялись представители Италии.

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимает участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе у женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.