Для нас большое счастье приехать в Азербайджан на чемпионат мира

Для нас большое счастье и радость приехать в Азербайджан на чемпионат мира по аэробной гимнастике. Мы наслаждаемся каждым моментом соревнований.

Как передает Day.Az, об этом сказали в пятницу Trend спортсмены из Бразилии Лукас Барбоза и Тамирес Сильва.

"Участвовать в таких масштабных соревнованиях - прекрасное чувство. Стараемся делиться своей радостью со всеми поклонниками аэробной гимнастики", - отметил Барбоза.

"В Баку учтены все организационные моменты, созданы замечательные условия для спортсменов, нас без внимания не оставляют ни на секунду. В Национальной арене гимнастики комфортно и удобно", - подчеркнула Тамирес Сильва.

Спортсмены добавили, что впервые приехали в Баку, но надеются еще не раз посетить столицу Азербайджана.

Касаясь соперников на чемпионате мира Лукас Барбоза отметил, что все гимнасты достойны стать победителями.

"Все соперники достойные. Мы тепло и доброжелательно общаемся, поддерживаем друг с друга. Но спорт, есть спорт, и безусловно, выходя на ковер между нами присутствует соревновательный момент", - сказал он.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.