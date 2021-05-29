https://news.day.az/sport/1347132.html Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкую спортсменку, завоевавшую золотую медаль на ЧМ в Баку - ВИДЕО
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкую спортсменку, завоевавшую золотую медаль на ЧМ в Баку - ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкую спортсменку Айше Онбаши, завоевавшую золотую медаль на 16-м чемпионате мира по аэробной гимнастике в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Эрдоган провел телефонный разговор с главой Федерации гимнастики Турции, а затем с Айше Онбаши, завоевавшей золотую медаль в индивидуальной программе среди женщин на ЧМ в Баку.
Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Баку, в Национальной арене гимнастики. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.
Айше Онбаши завоевала золотую медаль в индивидуальной программе среди женщин с результатом 21.850 балла.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре