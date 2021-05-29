https://news.day.az/sport/1347167.html Теймур Раджабов и Магнус Карлсен определят финалиста FTX Crypto Cup
Теймур Раджабов и Магнус Карлсен определят финалиста FTX Crypto Cup
Теймур Раджабов (Азербайджан) и чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) в субботу определят финалиста турнира FTX Crypto Cup с призовым фондом в $320 тыс., включая бонус в размере $100 тыс. в биткоинах, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.az.
Напомним, что в первый день полуфинала в пятницу шахматисты сыграли вничью (2-2).
Турнир FTX Crypto Cup, шестой этап шахматного тура чемпионов, организованного чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном, проходит с 23 по 31 мая 2021 года.
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