Теймур Раджабов и Магнус Карлсен определят финалиста FTX Crypto Cup

Теймур Раджабов (Азербайджан) и чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) в субботу определят финалиста турнира FTX Crypto Cup с призовым фондом в $320 тыс., включая бонус в размере $100 тыс. в биткоинах, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.az.

Напомним, что в первый день полуфинала в пятницу шахматисты сыграли вничью (2-2).

Турнир FTX Crypto Cup, шестой этап шахматного тура чемпионов, организованного чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном, проходит с 23 по 31 мая 2021 года.