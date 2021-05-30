«Реал» подписал контракт с бывшим футболистом «Баварии»

Испанский футбольный клуб "Реал" подписал контракт с защитником Давидом Алабой. Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды, передает Day.Az.

Соглашение с 28-летним футболистом сборной Австрии рассчитано на пять лет.

В феврале Алаба сообщил, что не планирует продлевать контракт с мюнхенским клубом и летом подпишет соглашение с одной из команд в статусе свободного агента.

Алаба стал игроком основного состава "Баварии" в 2010 году, ранее австриец играл за молодежную и вторую команды клуба из Мюнхена. Он является десятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В минувшем сезоне на его счету 45 матчей во всех турнирах за "Баварию", два забитых мяча и семь голевых передач.