УЕФА рассматривает возможность отмены правила выездного гола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал процесс по отмене правила выездного гола в матчах еврокубков. Об этом сообщает журналист издания The Times Мартин Циглер в своем Twitter, передает Day.Az.

По его информации, комитет УЕФА по клубным соревнованиям решил отменить правило выездного гола. Теперь необходимо одобрение исполкома организации. Если предложение получит необходимую поддержку, то в организации будет запущен процесс изменения правила.

Правило действует в играх европейских клубных турниров с 1965 года. Согласно ему, в двухматчевом противостоянии команд при равенстве забитых голов преимущество получает команда, забившая больше мячей в гостях.

Ранее, 28 мая, Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) продлил правило, которое разрешает командам использовать пять замен в одном матче, до 31 декабря 2022 года. Решение принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Правило пяти замен будет действовать в турнирах, которые закончатся до конца 2022 года, передает "Спорт-Экспресс".