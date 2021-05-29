Первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку среди смешанных пар заняли представители Италии - ФОТО
"Золото" 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку среди смешанных пар с результатом 22.400 балла завоевали спортсмены из Италии - Микела Кастольди и Давид Донати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Серебряная медаль - у представителей Венгрии - Даниэля Бали и Фанни Мазач (22.100 балла), "бронзу" завоевала российская пара Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев (22.050 балла).
16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимает участие 166 спортсменов из 22 стран мира.
Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.
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