Команда Азербайджана заняла первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в программе аэродэнс

"Золото" 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку в программе аэродэнс завоевала команда Азербайджана с результатом 18.400 балла, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В состав команды входят Нурджан Джаббарлы, Мадина Мустафаева, Имран Имранов, Эльчин Мамедов, Нармина Гусейнова, Айхан Ахмедли, Нигяр Ибрагимбейли и Акиф Кяримли.

На втором месте - команда российских гимнастов (18.000 балла), третье место заняла команда Венгрии (17.800 балла).

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.