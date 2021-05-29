Команда Азербайджана заняла первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в программе аэродэнс - ФОТО
"Золото" 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку в программе аэродэнс завоевала команда Азербайджана с результатом 18.400 балла, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В состав команды входят Нурджан Джаббарлы, Мадина Мустафаева, Имран Имранов, Эльчин Мамедов, Нармина Гусейнова, Айхан Ахмедли, Нигяр Ибрагимбейли и Акиф Кяримли.
На втором месте - команда российских гимнастов (18.000 балла), третье место заняла команда Венгрии (17.800 балла).
16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.
Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.
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