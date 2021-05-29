В Баку состоялась церемония награждения победителей ЧМ по аэробной гимнастике среди групп и в программе аэродэнс

В субботу, 29 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров чемпионата мира по аэробной гимнастике среди групп и в программе аэродэнс, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди групп первую ступень пьедестала заняли представители Румынии, на втором месте - спортсмены из Венгрии, третьем - представители Италии.

В программе аэродэнс золотую медаль завоевала команда Азербайджана, "серебро" - у российских гимнастов, бронзовой медали удостоена команда Венгрии.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.