В Баку состоялась торжественная церемония закрытия 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике

В субботу, 29 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла торжественная церемония закрытия 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии была представлена гимнастическая композиция. Прошел парад флагов стран-участниц чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку.

На церемонии закрытия выступил вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов.

"Время проходит быстро. Уже неделю в чудесной Арене гимнастики в Баку мы наблюдаем за захватывающими выступлениями известных спортсменов аэробной гимнастики. От всего сердца поздравляю всех победителей и призеров этого чемпионата мира!

Соревнования завершились, завтра мы все вернемся к себе домой. Однако уверен, что у всех участников и гостей в памяти останутся самые лучшие воспоминания об этом чемпионате, который устанавливает новые стандарты в организации успешного широкомасштабного международного спортивного мероприятия. Все это не было бы возможным без усилий местного организационного комитета, Технического комитета по аэробной гимнастике Международной федерации гимнастики и всех, кто трудился на чемпионате. Вы все проделали здесь огромную работу, выражаю вам признательность.

От имени Международной федерации гимнастики хочу выразить глубокую признательность Азербайджанскому государству за большую поддержку в организации безопасного и успешного чемпионата. Большое спасибо за ваше щедрое гостеприимство", - отметил Василий Титов.

Далее вице-президент Международной федерации гимнастики объявил о закрытии 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку.

Отметим, что чемпионат мира прошел 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку, в нем приняли участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты соревновались в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп.

Соревнования прошли в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.