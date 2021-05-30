«Ювентус» может обменять Роналду на Погба

Руководство туринского "Ювентуса" рассматривает вариант с обменом португальца Криштиану Роналду на француза Поля Погба, передает Goal.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что наставник "старой синьоры" Массимилиано Аллегри хочет оставить португальца в команде, что может затруднить сделку.

Контракт Роналду с "Ювентусом" действует до лета 2022 года. Португалец стал победителем бомбардирской гонки этого сезона, забив в 38 матчах сезона 29 мячей. Таким образом, Роналду установил уникальное достижение - он единственный футболист, который выигрывал бомбардирские гонки в трех из пяти топовых европейских чемпионатов - Англии, Испании и Италии.

Погба выступал в Турине с 2012 по 2016 год. Сейчас он играет в английском "Манчестер Юнайтед". Он ушел из итальянского гранда за €105 млн. В составе "красных дьяволов" француз стал победителем Лиги Европы сезона-2016/17.

Фото: ALBERTO LINGRIA/Reuters