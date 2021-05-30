https://news.day.az/sport/1347372.html «Челси» второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов - ФОТО - ВИДЕО
«Челси» второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов - ФОТО - ВИДЕО
Футболисты "Челси" стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Встреча прошла в Порту на стадионе "Драгау".
Гол на 42-й минуте забил немецкий полузащитник Кай Хаверц.
Для "Челси" это вторая победа в финале Лиги чемпионов, в прошлый раз клуб завоевал главный еврокубковый трофей в 2012 году, обыграв "Баварию" в серии пенальти.
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