Нурмагомедов рассказал, почему отказался от боя против Мейвезера за $100 млн

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в беседе с журналистами подтвердил слова своего менеджера Али Абдель-Азиза о том, что он отказался от боя против американского боксера Флойда Мейвезера в Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Менеджер Хабиба утверждал, что Нурмагомедову предлагали за бой $100 млн.

"Соблазн всегда присутствует. Были такие переговоры, они были со стороны Саудовской Аравии. Они хотели, чтобы я провел там бой. Про $100 млн не знаю, точно такой суммы не было, но приблизительно столько было", - сказал Нурмагомедов.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно "ушел на пенсию".

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене - 13-0.