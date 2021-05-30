Организаторы «Ролан Гаррос» пригрозили второй ракетке мира дисквалификацией

Организаторы "Ролан Гаррос" пригрозили второй ракетке мира японке Наоми Осаке дисквалификацией. Об этом сообщается на сайте турнира, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это связано с отказом спортсменки от общения со СМИ на турнире. Осаку уже оштрафовали за отказ от интервью после победы над румынкой Патрисией Марией Тиг в первом круге, японка заплатила 15 тысяч долларов. Организаторы соревнований отметили, что повторные нарушения грозят Осаке более жесткими санкциями, среди которых отстранение от участия не только в "Ролан Гаррос", но и других турниров "Большого шлема".

Организаторы соревнований также напомнили Осаке, что она всегда может обратиться к ним за помощью для решения психологических проблем, которые не позволяют ей общаться со СМИ. Там отметили, что интервью является обязанностью для всех игроков без исключения.

Турнир проходит в Париже. Соревнования завершатся 13 июня.