https://news.day.az/sport/1347798.html Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА
Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА
Судебное разбирательство по мотивам создания Суперлиги обещает получиться долгим и жарким. Суд Европейского союза зарегистрировал иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на euro-football.ru, в иске говорится о возможном нарушении закона о конкуренции.
Напомним, в апреле футбольную Европу всколыхнула новость о создании Суперлиги. Новость спровоцировала акции протеста, и в скором времени девять из двенадцати клубов решили выйти из проекта. А вот "Барселона", "Реал" и "Ювентус" продолжают поддерживать Суперлигу, видя в ней шаг для преодоления кризиса в условиях пандемии коронавируса.
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