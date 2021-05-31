Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА

Судебное разбирательство по мотивам создания Суперлиги обещает получиться долгим и жарким. Суд Европейского союза зарегистрировал иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на euro-football.ru, в иске говорится о возможном нарушении закона о конкуренции.

Напомним, в апреле футбольную Европу всколыхнула новость о создании Суперлиги. Новость спровоцировала акции протеста, и в скором времени девять из двенадцати клубов решили выйти из проекта. А вот "Барселона", "Реал" и "Ювентус" продолжают поддерживать Суперлигу, видя в ней шаг для преодоления кризиса в условиях пандемии коронавируса.