Сталлоне дал прогноз на бой Макгрегора с Порье

Известный актер Сильвестр Сталлоне поделился мыслями о предстоящем поединке экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом в легком весе Дастином Порье, передает Day.Az со ссылкой на​ TMZ.

"Мой прогноз на бой Макгрегора с Порье? Это сложный вопрос, сложный. Здесь реально хоть бросай монетку. Суть в том, кто ударит первым. С одной стороны, у нас есть действительно голодный парень, а с другой парень, который заработал очень много денег, но в какой-то степени также сохраняющий голод. В общем-то, мы видим бойцов, оба из которых немного колеблются в психологическом плане, но у Порье есть преимущество".

Третья встреча Конора и Порье состоится 10 июля и возглавит турнир UFC 264. В первом бою, в 2014 году, Конор нокаутировал Дастина, в январе 2021 года уже луизианец нокаутировал Макгрегора, отмечает "Чемпионат".