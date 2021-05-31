Атмосфера на трассе гонок Формулы-1 в Баку всегда великолепная. Дома расположены близко к треку, и ты еще сильнее чувствуешь скорость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал гонщик из команды Alpine Эстебан Окон.

По его словам, трасса гонок в Баку очень необычная, и, учитывая прошлый опыт, произойти может все что угодно.

Он считает интересной конфигурацию трассы с длинными прямыми и очень сложными и узкими поворотами во втором секторе.

"Мы недавно были на городской трассе в Монако, где небольшой круг и сложности с обгонами. Трек в Баку является ее полной противоположностью: здесь большой круг и есть много мест для обгонов", - сказал Окон.

Пилот также отметил, что ему нравится участвовать в гонках в Баку.

По его словам, гонки в Баку получаются такими захватывающими, потому что на городской трассе три и более машины могут вести борьбу, как говорится, "колесо в колесо".

По словам пилота, в Баку непросто найти правильный баланс между скоростью на прямой и центробежной силой на поворотах.

Окон также сообщил, что покидал Монако в хорошем настроении, так как ему удалось заработать очки в четвертой гонке подряд.

"В Баку мы хотим занять более высокие позиции в первой десятке. Я несколько лет не выступал на этой трассе, поэтому намерен во время свободных заездов повысить свою уверенность в машине", - сказал пилот.