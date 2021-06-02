Рамос хочет продлить контракт с "Реалом" на два года

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос намерен продлить контракт с клубом. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Николо Скира, передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат".

По информации источника, 35-летний испанец хочет остаться в мадридском клубе и попросил продлить с ним контракт до 2023 года. Президент "Реала" Флорентино Перес пока не решил, будет ли клуб подписывать с игроком новое соглашение.

В сезоне-2020/2021 Рамос провел 21 матч за "Реал", в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Как сообщалось в конце апреля, защитник хочет получить контракт на два года, ради этого испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты в 10%. В конце марта в СМИ говорилось, что "Реал" предлагает Рамосу контракт на год с понижением зарплаты на 20%, однако игрок отказался.