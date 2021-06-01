https://news.day.az/sport/1347997.html Сколько заработал Теймур Раджабов на турнире «FTX Crypto Cup»?
Сколько заработал Теймур Раджабов на турнире «FTX Crypto Cup»?
Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов занял четвертое место на онлайн-турнире "FTX Crypto Cup" - шестой этап Шахматного тура чемпионов, передает Day.Az.
Во второй встрече матча за третье место он уступил Яну Непомнящему (1:3). Первая игра завершилась вничью (2:2).
Таким образом, Теймур Раджабов занял четвертое место, что позволило ему заработать 15 тысяч долларов и 0,15 биткоина (5600 долларов).
Победителем же стал Магнус Карлсен, обыгравший в финале Уэсли Со.
Отметим, что другой наш шахматист Шахрияр Мамедъяров не смог выйти в плей-офф, заняв десятое место на предварительном этапе.
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