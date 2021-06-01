Новым президентом «Баварии» станет Оливер Кан

"Бавария" объявила на своем официальном сайте, что председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге покинет свой пост 30 июня 2021 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на sport24.ru, Румменигге уходит по собственной инициативе и в самый подходящий момент. Пост Румменигге займет экс-вратарь клуба Оливер Кан.

Изначально контракт Румменигге с "Баварией" был рассчитан до 31 декабря 2021 года. Он занимал различные посты в руководстве с 1991 года.