Страной-хозяйкой Кубка Америки по футболу 2021 года вместо Аргентины станет Бразилия. Такое решение приняла Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL).

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, турнир пройдет в ранее запланированные даты - с 11 июня по 10 июля, позднее станут известны стадионы, которые примут матчи.

"Кубок Америки будет сыгран в Бразилии и доставит радость миллионам людей", - говорится, в частности, в заявлении CONMEBOL. Организация поблагодарила президента Бразилии Жаира Болсонару и его команду, а так же Бразильскую конфедерацию футбола за готовность провести спортивное мероприятие.

Кубок Америки должен был состояться в Колумбии и Аргентине. Не проводить первенство в Аргентине CONMEBOL решила из-за эпидемической ситуации. Ранее в мае Южноамериканская конфедерация футбола лишила Колумбию права на турнир из-за массовых протестов в стране.

Между тем и в Бразилии не прекращаются антиправительственные манифестации. В минувшую субботу на улицы Рио-де-Жанейро вышли тысячи людей. Демонстранты требовали отставки президента Болсонару, который как они считают, не справляется с коронавирусной пандемией.