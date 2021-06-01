В Баку отличная трасса, и если хорошо стартовать, то можно воспользоваться преимуществами длинной прямой до первого поворота.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал немецкий гонщик Мик Шумахер.

По его словам, если на старте что-то пойдет не так, то можно многое потерять. Кроме того, важно хорошо выступить в квалификации, чтобы получить возможность побороться с соперниками.

"Как мы видели в предыдущие годы, в этой гонке может произойти что угодно. У нас может появиться шанс, и надо быть готовым к любому развитию событий", - сказал Шумахер.

Пилот отметил, что его ждет первая гонка Формулы-1 в Баку.

По его мнению, она будет совершенно другой, ведь эти машины намного быстрее Формулы-2.

"В Баку отличная трасса, и я с нетерпением жду начала гонок", - сказал Шумахер.